Какие стихи любят читать осужденные в Кировской области

В исправительных учреждениях области расположена 21 библиотека и открыто 14 читальных залов. Фото: Пресс-служба УФСИН России по Кировской области

В рамках Всероссийской акции «Твои друзья - книги», которая проходит во всех учреждениях уголовно-исполнительной системы страны уже второй раз, составили список самых читаемых стихотворений.

В опросе, который провел приняли участие более 6 тысяч отбывающих наказание. Лидерами рейтинга стали произведения Сергея Есенина, Александра Пушкина и Марины Цветаевой. Также в список самых читаемых авторов поэтических произведений вошли Михаил Лермонтов и Александр Блок.

Самыми популярными стихотворениями классиков стали: «Ночь» Сергея Есенина (22%), «Сила и слабость» Александра Пушкина (14%), «Пятнадцать лет» Марины Цветаевой (12%).

- Акция «Твои друзья - книги» в учреждениях региона проходит уже во второй раз. Популяризация чтения, повышение престижа книги - все это является основным направлением работы библиотек. Следует отметить, что сейчас в исправительных учреждениях области расположена 21 библиотека и открыто 14 читальных залов. Библиотечный фонд насчитывает более 127 000 экземпляров, - отметил начальник отдела воспитательной и социальной работы с осужденными УФСИН России по Кировской области Эдуард Аюпов.

Главная цель акции «Твои друзья - книги» - продвижение культуры чтения, популяризации классической литературы и знакомство с современными авторами. С 15 по 18 июня в подразделениях уголовно-исполнительной системы проходят мероприятия с участием приглашенных библиотекарей. Также в учреждениях будут проведены творческие вечера, литературные гостиные, библиографические обзоры и книжные выставки.