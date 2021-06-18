В Октябрьском и Нововятском районах пройдут «сплошные проверки»

На заранее выбранных участках будут останавливать все транспортные средства. Фото: vk.com/gibdd43

На грядущих выходных в Кирове пройдут традиционные «сплошные проверки». Нетрезвых водителей будут выискивать в Октябрьском и Нововятском районах. Об этом предупредили в областной ГИБДД.

19 и 20 июня автоинспекторы будут останавливать все транспортные средства на заранее выбранных участках. Как всегда, патрулировать будут также въезды и выезды из Кирова, а также пригородные зоны. В помощь полицейским, по традиции, выйдут представители добровольных народных дружин и «Ночного патруля».

Госавтоинспекция напоминает о недопустимости вождения в нетрезвом виде. За такой проступок грозит наказание - штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав на полтора-два года. За повторное нарушение водителя ждет уже уголовная ответственность.