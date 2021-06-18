В Фаленском районе водитель иномарки съехал в кювет и перевернулся

В аварии сильно пострадал и автомобиль. Фото: vk.com/gibdd43

В четверг, 18 июня, в Фаленском районе перевернулся автомобиль «Опель Астра». Авария произошла в 18 часов 30 минут на 27 км дороги Фаленки - Уни. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 45-летний водитель иномарки не справился с управлением, съехал с проезжей части в кювет и перевернулся. В результате происшествия сам шофер и два пассажира 43 и 49 лет получили травмы.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 5 ДТП, в которых 7 человек получили травмы.