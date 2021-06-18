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Здоровье18 июня 2021 11:06

Статистика по COVID-19 в Кировской области: количество пациентов на стационарном лечении превысило 2,5 тысячи

В отделение реанимации находятся более 90 пациентов
Алексей РомановАлексей Романов
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В Кировской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

В Кировской области продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 18 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 115 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 279 человек.

На стационарном лечении находятся 2508 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 93 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 378.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2910 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3747 исследований на COVID-19.