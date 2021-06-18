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Общество18 июня 2021 10:46

Пять кировских школьников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Всего свои знания по предмету проверили более 2800 выпускников
Алексей РомановАлексей Романов
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Скоро кировские школьники сдадут ЕГЭ по математике, истории и физике

Скоро кировские школьники сдадут ЕГЭ по математике, истории и физике

Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пять выпускников 11-х классов кировских школ получили наивысший балл ЕГЭ по русскому языку. Всего в нашем городе свои знания по данному предмету проверили 2867 человек. Об этом сообщили в горадминистрации.

Как сообщили в департаменте образования Кирова, 100 баллов получили учащиеся гимназии имени А. Грина, лицея № 21, школ № 16 и №37 и лингвистической гимназии.

Отметим, что для получения аттестата об окончании школы необходимо набрать не менее 24 баллов, а для поступления в институт минимальный порог составляет 36-40.

В начале следующей недели станут известны предварительные итоги ЕГЭ по математике, истории и физике