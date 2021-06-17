Кировская полиция ищет хозяев для служебных собак

Для отслуживших собак подыскивают новый дом и ответственных хозяев. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Кировская полиция раздает отслуживших собак. Объявление о поиске новых хозяев разместило областное УМВД.

Служебные собаки могут «работать» лишь на протяжении определенного времени. После этого псов отдают новым хозяевам, которые смогут обеспечить четвероногим, уходящим на покой, достойную старость. Таковы требования ФЗ об ответственном обращении с животными.

В связи с этим областное УМВД объявляет о возмездной или безвозмездной передаче отслуживших собак. Кировчан, которые хотят заполучить умного и верного друга, просят обращаться по телефону: 57-66-04 в рабочие дни с 9 до 17 часов.