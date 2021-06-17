В Музее Железной Дороги появилась грузовая мотодрезина

Ранее эта мотодрезина трудилась в Краснодарском крае. Фото: vk.com/railwaymuseum

В Музее Железной Дороги появился новый экспонат - грузовая мотодрезина. Ранее она работала на Апшеронской узкоколейке в Краснодарском крае и перевозила хлеб в отдаленные горные поселки. После ее забросили, но коллекционер, пожелавший остаться неизвестным, выкупил ее. Теперь она, отреставрированная, гостит в Каринторфе.

- Это вторая единица, которая смогла уехать от разъезда Новый в Каринторф cвоим ходом, - делятся сотрудники музея в своем паблике ВКонтакте. - Данный экспонат пробудет в нашем музее не более года.

В группе также сообщили, что этой осенью музей уйдет на «зимовку» с сентября до мая.