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Происшествия17 июня 2021 18:23

В Малмыже пьяный мужчина решил пошутить над продавцами с помощью поддельной гранаты

Ни сотрудники магазина, ни полицейские хохму не оценили, и теперь хулигану светит уголовное дело
Маргарита Акагиева
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Шутника задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Шутника задержали, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Малмыже хулиган устроил в магазине переполох с помощью поддельной гранаты. Теперь с ним разбирается полиция. Информацию сообщили в региональном УМВД.

Инцидент произошел 16 июня. В один из городских магазинов вошел некий мужчина с черным предметом в руке, похожим на гранату. Продемонстрировав его работникам точки, он предупредил, что это не муляж. Перепуганные сотрудники незамедлительно вызвали полицию, наряд вскоре прибыл на место.

Хулигана задержали неподалеку от магазина. Им оказался 44-летний житель Малмыжа - судимый ранее, пьяный на момент задержания. Граната, которой он напугал работников торговой точки, оказалась всего-навсего флаконом из-под одеколона, который мужчина, явно гордясь своей остроумностью, заранее выкрасил в черный цвет гуталином.

Шутку не оценили. Сейчас полиция решает вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Хулиганство».