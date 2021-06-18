По мнению инициаторов законопроекта, дети войны нуждаются в дополнительных выплатах. Фото: Евгения ГУСЕВА

Депутаты ОЗС отклонили предложение о дополнительных выплатах детям войны. Инициативу рассматривали в рамках пленарного заседания, прошедшего 17 июня.

Законопроект подразумевал собой ежегодную одноразовую выплату, приуроченную ко Дню Победы, в размере одной тысячи рублей. Стоит отметить, что такое предложение уже вносилось ранее, но было отклонено. Не встретило оно поддержки и в этот раз.

У этой категории кировчан, несомненно, есть свои льготы, однако все они исходят на федеральном уровне. По мнению инициаторов и сочувствующих, у детей войны должна быть поддержка и от властей региона - хотя бы как дань уважения и внимания, учитывая то, что только за год из жизни ушли порядка 12 тысяч человек. Однако профильный комитет порекомендовал отклонить инициативу. В итоге «за» проголосовали лишь 16 человек. «Против» отдали голоса двое депутатов и воздержались - 27.