Кировской области выделили 10 млн рублей на аренду авиатехники

Лесные пожары оперативнее тушить с воздуха. - kirovreg.ru

На борьбу с лесными пожарами в России выделили 2,8 миллиарда рублей. Из них 785, 6 млн потратят на авиационное наблюдение. Кировская область стала одним из 48 регионов, которым выделили дополнительные средства.

Как уточнили в региональном правительстве, нам дополнительно направили 10,1 миллиона рублей. На эти средства планируется организовать небесные патрули для выявления лесных пожаров. В случае подобных инцидентов рядом с местом возгорания будут высаживаться пожарные-парашютисты для начала тушения.

Всего для авиационных наблюдений создано три маршрута общей протяженностью 2,5 тысячи километров. Также для проверки подозрений помогут лесничие, диспетчерская служба «Лесоохраны» и арендаторы лесных участков.

Напомним, что с начала пожароопасного сезона в Кировской области уже зарегистрировано 40 источников возгорания, в борьбе с которыми поучаствовало 833 человека. Министерство лесного хозяйства просит сообщать о случаях пожара по номерам: 8-800-100-94-00, 64-34-28 или по телефону 01.