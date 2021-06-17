Депутаты Заксобрания предложили приостановить сбор взносов за капремонт с кировчан на год

Сейчас задолженность кировчан за капремонт приближается к миллиарду рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Кировчанам могут разрешить временно не платить взносы за капитальный ремонт. По крайней мере, такое предложение выдвинули на пленарном заседании ОЗС.

В ходе доклада о работе регионального Фонда капремонта озвучили некоторые цифры. Сейчас организация владеет суммой в 2,3 миллиарда рублей, еще 1,8 миллиарда лежат на спецсчетах. Как заявил докладчик, министр строительства, энергетики и ЖКХ Игорь Селезнев, большая часть кировчан платит взносы исправно и добросовестно. Однако некоторые частные лица этого не делают. В итоге задолженность сейчас составляет порядка 900 миллионов рублей.

В ходе доклада поступило предложение приостановить сборы взносов за капремонт хотя бы на год. По мнению депутатов, средства, находящиеся на счетах Фонда, сейчас обесценились на 40% из-за роста цен, да и организация все равно не успевает их тратить. А люди могли бы найти этим деньгам другое, более достойное применение. К тому же стоит учесть, что многие сейчас испытывают материальные трудности из-за пандемии коронавируса. Предложение поддержали и другие депутаты. Вполне возможно, что вопрос вынесут на рассмотрение.