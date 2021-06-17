Прокуратура обнаружила множество нарушений на территории детского сада в Кирово-Чепецке

В строительстве детского сада выявили много нарушений. - epp.genproc.gov.ru

В 2020-м году в Кирово-Чепецке построили детский сад на 200 мест по улице Сергея Ожегова. Общая стоимость в рамках национального проекта «Демография» составила 163 млн. рублей.

Прокуратура Кировской области проверила текущее состояние детского сада и выявила несколько нарушений в качестве строительных работ. Из-за деформации асфальта в результате подмыва и просадки грунта придется провести ремонт в рамках гарантии. Также сотрудники заметили плохую покраску каркасов веранд, перил и поломки кровли здания.

После обследования прокурор Кирово-Чепецка внес представление заведующей детского сада. Ее обязали устранить все нарушения.