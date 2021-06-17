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Общество17 июня 2021 16:53

Жители девятиэтажки на улице маршала Конева регулярно застревают в новых лифтах

Активисты ОНФ по этому поводу направили обращения в прокуратуру и Ростехнадзор
Алексей РомановАлексей Романов
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Из-за того, что лифты часто ломаются, жильцам приходиться подниматься на высокие этажи пешком

Из-за того, что лифты часто ломаются, жильцам приходиться подниматься на высокие этажи пешком

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Кирове жильцы многоэтажного дома №13 на улице Маршала Конева уже несколько месяцев жалуются на неисправность лифтов. Новые агрегаты часто ломаются, доставляя людям серьезные неудобства.

По информации жильцов, по программе капремонта новые лифты во всех подъездах должны были установить еще в декабре прошлого года. Сумма контракта составила 15,6 млн рублей. Однако подрядчик сорвал сроки и выполнил свои обязательства только в марте.

За свои нарушения, подрядная организация выплачивала штрафы в фонд капитального ремонта. Но жителей многоэтажки это вряд ли может утешить.

Отстоять права жильцов решили активисты Общественного народного фронта. Они уже подали соответствующие обращения в прокуратуру и Ростехнадзор, чтобы выяснить, в какие сроки все неиcправности будут устранены.