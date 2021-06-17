В Кирове мужчина погасил долги по кредитам, выиграв в лотерею

Кировчанину посчастливилось выиграть в лотерею миллион рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Кирове мужчина избавился от долгов по счастливой случайности - выиграв в лотерею. Причем отдал он меньше, чем приобрел. Об этом рассказали в пресс-службе регионального УФССП.

За 40-летним кировчанином имелось более 600 тысяч рублей долгов по различным кредитам. Стоит отметить, что он нигде не работал и, следовательно, выплатить эту сумму не мог. Приставы изъяли автомобиль мужчины, который продали и покрыли некоторую часть суммы, однако она все еще оставалась слишком большой. И неизвестно, сколько еще он бы оставался должником, но...

Неожиданно кировчанину улыбнулась удача - он выиграл в лотерею миллион рублей. Об этом тут же стало известно приставам. С выигрыша в счет погашения долгов и исполнительного сбора удержали 430 тысяч рублей. Однако он остался в плюсе, да еще и избавился от своего бремени.