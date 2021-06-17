В Кирове запустят дополнительные автобусы на кладбища к Троицкой субботе

В Троицкую субботу до кладбищ будут ходить дополнительные автобусы. Фото: admkirov.ru

В Кирове 19 июня, Троицкой субботе, организуют дополнительные автобусные маршруты на кладбища. Об этом сообщили в горадминистрации.

С 7 до 15 часов кировчане смогут уехать к местам захоронения на общественном транспорте, который будет идти следующим образом:

- Макарьевское кладбище: в прямом направлении - посадка у дома № 78 по ул. Профсоюзной - остановка «Улица Профсоюзная» (у моста через реку Вятку) - «Улица Проезжая» - «Троицкая церковь» - Макарьевское кладбище; в обратном направлении - посадка у Макарьевского кладбища - остановка «Улица Проезжая» - «Улица Профсоюзная» - «КРИН» - «Теруправление Октябрьского района»;

- Филейское кладбище: посадка в прямом направлении на остановке «Площадь ХХ партсъезда» (у дома № 2 по ул. Ленинградской) - Филейское кладбище; в обратном направлении - у входа на захоронение;

- Федяковское кладбище: выезд в 08.00, 10.00 и 12.00 от остановки «Улица Кирова» (ул. Парковая Нововятский район) - Южный обход - поворот налево (развязка на Южном обходе) - Федяковское кладбище. Обратно - тем же маршрутом с отправлением от места захоронения в 9.30, 11.30 и 13.30.