Кировчанин пытался помочь тонущему рыбаку ценой собственной жизни

Полицейские и спасатели в очередной раз напомнили кировчанам об опасности нахождения на открытой воде Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В среду,16 июня, на реке Вятке в районе Филейского затона утонули двое мужчин. Тело одного из них до сих пор пока не нашли. Об этом сообщили в УМВД России по Кировской области.

Выяснилось, что пострадавший рыбачил, зайдя в войду. В определенный момент он стал тонуть. Это заметила молодая пара, прогуливающаяся по берегу. Мужчина тут же бросился на помощь. Однако все попытки оказались тщетными. В итоге они оба утонули.

Спасатели и полицейские в очередной раз просят горожан быть аккуратными на открытой воде и соблюдать ряд простых правил:

- Если вы перегрелись на солнце, не заходите в воду;

- Не купайтесь, если выпили алкоголь;

- Во время рыбалки с плавсредств надевайте спасательные жилеты;

- Внимательно следите за своими детьми.