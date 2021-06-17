В Кирове водитель иномарки сбил 11-летнюю девочку прямо на пешеходном переходе

Водитель иномарки не заметил ребенка на пешеходном переходе и не успел вовремя среагировать. Фото: vk.com/gibdd43

В среду, 16 июня, в Кирове 62-летний водитель автомобиля «Грейт Волл» сбил 11-летнего ребенка на пешеходном переходе. Авария случилась в 14 часов 50 минут на улице Щорса у дома №24. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, водитель иномарки из-за невнимательности не заметил девочку, которая переходила дорогу по «зебре» на разрешающий сигнал светофора. В результате происшествия ребенок получил травмы. К счастью госпитализация маленькой кировчанке не понадобилась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 8 ДТП, в которых 9 человек получили травмы.