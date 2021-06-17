В Кирове жильцы многоэтажки четвертый год живут без горячей воды

Жителям девятиэтажки приходится греть воду в чайниках и кастрюлях. Фото: vk.com/onfkirov

Кирове жильцы дома на улице Зеленина, 7 уже четвертый год жалуются на отсутствие горячей воды. Им приходиться греть воду в чайниках и кастрюлях, а также пользоваться водонагревателями. Из-за этого стали приходить огромные счета за электроэнергию. Помочь переселенцам из аварийного жилья постараются активисты ОНФ.

Волонтеры выяснили, что горячей воды нет по причине неисправности насосной системы. Дело в том, что во время строительства использовались некачественные, дешевые материалы. Дом обслуживала Ленинская управляющая компания. В 2020 году жильцы одного подъезда все-таки смогли добиться замены насосной системы. Однако нынешняя УК никак не реагирует на проблему и не проводит ремонт в другой части дома.

Жители уже обращались в ГЖИ с просьбой сменить обслуживающую организацию. Однако им каждый раз отказывали, находя тому разные причины. В связи с этим активисты общественного народного фронта направили обращения в Госжилинспекцию и прокуратуру с требованием разобраться в случившемся и устранить данные нарушения.