Статистика по COVID-19 в Кировской области: За прошедшие сутки вновь заболело более 100 человек

В Кировской области многие медучреждения вновь открывают дополнительные койки для больных коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 17 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 113 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 407 человек.

На стационарном лечении находятся 2283 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 86 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 377.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2734 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 3929 исследований на COVID-19.