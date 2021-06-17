Активисты разыскивают пропавшего без вести кировчанина

Кировчан просят присоединиться к поискам пропавшего. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о новом пропавшем. С 15 июня неизвестно местонахождение 39-летнего Александра Корякина.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, тёмные волосы и карие глаза.

Мужчина был одет в синюю футболку, голубые джинсы, коричневые сандалии и кепку молочного цвета.

Если вам известно, где может находиться Александр, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.