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Общество17 июня 2021 9:41

Активисты разыскивают пропавшего без вести кировчанина

В последний раз 39-летнего мужчину видели 15 июня
Анна КРЮКОВААнна КРЮКОВА
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Кировчан просят присоединиться к поискам пропавшего. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Кировчан просят присоединиться к поискам пропавшего. Фото: vk.com/lizaalert_kirov

Волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» сообщили о новом пропавшем. С 15 июня неизвестно местонахождение 39-летнего Александра Корякина.

Приметы пропавшего: рост 180 сантиметров, нормального телосложения, тёмные волосы и карие глаза.

Мужчина был одет в синюю футболку, голубые джинсы, коричневые сандалии и кепку молочного цвета.

Если вам известно, где может находиться Александр, просьба сообщить об этом по номерам: 8(800)700-54-52 или 112.