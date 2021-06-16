Пьяный кировчанин без прав оказался виновником массового ДТП

По вине бесправного водителя «двенашки» пострадали две дорогие иномарки. Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник, 15 июня, в Кирове произошло ДТП с участием трех автомобилей. Авария случилась в 8 часов 20 минут на улице Семаковской у дома № 45. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 39-летний водитель ВАЗ - 2112 поворачивал налево и врезался в автомобиль «Хендай Туссан». После чего иномарку отбросило на «Инфинити», который двигался в попутном направлении. В результате аварии два человека получили травмы. К счастью, никто не госпитализирован. Как выяснилось позже, водитель «двенашки» лишен прав и сел за руль в состоянии опьянения.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы.