Жители Нагорского района переплатили за вывоз ТКО 200 тысяч рублей

Руководителю регоператора «Куприт» регулярно вносят представление за несвоевременный вывоз отходов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Более трех тысяч жителей Нагорского района получили перерасчет платы за несвоевременный вывоз твердых коммунальных отходов более чем на 200 тысяч рублей. Регоператор «Куприт» не исполнял в полной мере свои обязанности с января по февраль этого года. Об этом сообщили в прокуратуре Кировской области.

Сотрудники надзорного органа «заинтересовались» подрядчиком после регулярных жалоб от местных жителей. В результате проверки нарушения в деятельности организации подтвердились. В связи с этим прокурор Нагорского района внес руководителю компании представление. После вмешательства ведомства, права граждан были восстановлены.

Напомним, что подобный случай произошел совсем недавно. Так, 20 мая, жителям нескольких сел Куменского района также пересчитали плату за вывоз ТКО на сумму более 60 тысяч рублей.