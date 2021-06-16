В Кировской области полиция остановила машину с пленником в багажнике

Преступников остановили сотрудники ДПС. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

В Верхошижемском района полиция задержала трех местных жителей. Все они подозреваются в совершении преступлений друг против друга: мужчина повредил чужую машину, а ее хозяева в ответ похитили дебошира. Об этом рассказали в областном УМВД.

В минувшие выходные дни в полицию позвонили из деревни Безденежные и сообщили о драке. Некий неизвестный мужчина, по словам заявителя, шатался по улицам и вел себя неадекватно. В частности, избил и ограбил одного из местных жителей, а потом скрылся, направившись в сторону трассы Киров-Советск.

На место направили находившийся неподалеку наряд ДПС. Близ деревни навстречу им вырулил «ВАЗ-2106», причем на весьма приличной скорости. Заметив машину полиции, водитель легковушки тут же начал сматываться, все сильнее давя на педаль газа, инспекторы ринулись за ним. Проехав около 20 километров, человек за рулем не справился с управлением, съехал с дороги и уже не завелся. Полицейские, подойдя ближе, услышали, что в багажнике явно кто-то возится. А открыв его, узрели внутри человека.

20-летнего водителя «шестерки», его 53-летнего пассажира и их 40-летнего пленника доставили в полицию. Уже в отделе выяснилось, что похищенный и был тем самым неадекватом, который устроил драку с грабежом в Безденежных. Тогда мужчина в запале накинулся с металлической трубой на эту самую «шестерку», которая просто проезжала мимо. Мужчины, сидевшие в ней, решили: «так не пойдет», остановились, закинули дебошира в багажник и повезли за пределы деревни. И вывезли бы, не попадись им по пути наряд ДПС, от которых они, запаниковав, попытались скрыться.

Материалы на «похитителей» передали в областной Следком для принятия процессуального решения. На «пленника» же завели уголовное дело за побои и грабеж.