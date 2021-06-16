Геннадий Коновалов поблагодарил нововятских врачей и медработников

Геннадий Коновалов выразил благодарность медикам, помогающим пациентам с COVID-19. Фото: zsko.ru

В Кирове 15 июня состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника. На празднике, учрежденном в ДК «Россия», собрались сотрудники и ветераны нововятской горбольницы №2. Со словами благодарности к врачам и медперсоналу обратилась депутат областного Законодательного Собрания Ирина Морозова, руководитель этого медучреждения.

- Нам с вами этот год достался очень нелегко, и я от всей души благодарю вас, что вы все это время были на передовой. Сейчас мы работаем в том же режиме, с той же нагрузкой. Я искренне желаю всем крепкого здоровья, терпения, очень хочу, чтобы вас не постигло эмоциональное и физическое выгорание. Низкий вам поклон за ваш ежедневный труд! - обратилась Ирина Морозова к медицинским работникам.

Сейчас в больнице №2 трудятся более 700 работников, в том числе свыше 150 врачей. За медучреждением закреплены более 50 тысяч пациентов. Отличившихся медиков награждал Председатель Законодательного Собрания Геннадий Коновалов. Врачи получили Почетные грамоты и благодарственные письма ОЗС, а также награды от правительства Кировской области. Их получили в том числе медики, помогающие пациентам, заболевшим коронавирусом.

- Я не понаслышке знаю, насколько трудна ваша работа. С началом пандемии вся страна, а особенно медики, оказались в очень сложной ситуации. Здесь в основном присутствуют женщины - мамы, бабушки, - у вас есть семьи, дети, им надо уделять должное внимание, и, к сожалению, в силу обстоятельств вы этого порой лишены. Я думаю, что жители Кировской области должны вас понять, встать на место тех людей, которые нам помогают, нас лечат. Большое вам спасибо за ваш труд, за самоотверженность и героизм, ведь бывает так, что вы сутками не выходите из «красной зоны». Желаю вам доброго здоровья! Уверен, что в обществе высоко ценят те дела, которые вы вершите каждый день, - поблагодарил медицинских работников Геннадий Коновалов.