В Кирове с 17 июня временно перекроют три улицы

Движение по улицам запретят временно - не дольше, чем до конца июля. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

С 17 июня в Кирове временно перекроют несколько улиц. Об этом рассказали в горадминистрации.

Временно, с 17 по 22 июня, ограничат движение транспорта у дома №10 по улице Воровского. Причиной стало обустройство парковки общего пользования.

Еще на трех участках движение транспорта временно запретят вовсе. А именно:

- до 5 июля - в районе дома №33 по Гирсовскому переулку из-за реконструкции теплосетей;

- до 12 июля - в районе дома №30 по улице Грибоедова, по той же причине;

- до 30 июля - по улице Мопра, участок от Свободы до Володарского, из-за ремонта на тепловых сетях.

Кировских водителей просят учесть эту информацию при планировании маршрута.