В Кирово-Чепецке в автомобильной аварии пострадала 10-летняя девочка

Водитель «Митсубиси» не смог правильно оценить ситуацию и налетел на «Ладу Калину». Фото: vk.com/gibdd43

Во вторник,15 июня, в Кирово-Чепецке в результате автомобильной аварии пострадала 10-летняя девочка. Происшествие случилось в 11 часов 14 минут на улице Ленина у дома № 37. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 43-летний водитель «Митсубиси» поворачивал налево на разрешающий сигнал светофора. В этот момент по встречному движению ехала «Лада Калина». Хозяин иномарки совершил маневр, не убедившись в безопасности своих действий. В результате аварии 10-летняя девочка-пассажир «Лады» получила травмы. К счастью, госпитализация ребенку не потребовалась.

За прошедшие сутки на территории Кировской области произошло 6 ДТП, в которых 8 человек получили травмы.