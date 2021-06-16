Кировчанина, покушавшегося на жизнь своей жены, признали психически нездоровым

Сотрудники кировского СК доказали, что осужденный психически нездоровый человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Суд вынес приговор 46-летнему жителю Кирова, который чуть не убил свою жену. Мужчину признали психически нездоровым и отправили на принудительное лечение в специализированное медучреждение. Об этом сообщили в региональном Следственном комитете.

По версии сотрудников СК, 24 ноября 2020 года осужденный вместе с 42-летней супругой распивал спиртные напитки в садовом доме. Во время беседы между ними возникла ссора. Мужчина начал избивать жену по голове и телу кулаками, деревянной палкой и обухом топора. Женщина получила серьезные травмы. К счастью, потерпевшая смогла оказать достойное сопротивление и выбежать из дома. После чего ее госпитализировали. Супруг скрылся с места преступления.

В ходе расследования, мужчина прошел судебно-психиатрическую экспертизу. В результате его признали психически нездоровым и отправили на лечение. Теперь виновный будет находиться в стационаре под наблюдением специалистов.