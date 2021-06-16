Пожар на полигоне ТБО в Лубягино полностью потушили

На полигоне больше не горит и не тлеет мусор. Фото: vk.com/kirovreg43

В Лубягино полностью потушили мусорный полигон. По состоянию на 15 июня ни горения отходов, ни тления не обнаружено. Об этом отчиталось областное правительство после осмотра площадки. На данный момент также завершили пересыпать северный склон полигона.

Напомним, пожар в Лубягино вспыхнул вечером 7 июня. Потушить очаги возгорания удалось только к утру 8 июня, а к 10 июня дым и запах с полигона накрыли Киров и близлежащие населенные пункты. С 8 по 15 июня мусор продолжал тлеть, очаги засыпали грунтом. Специалисты проводили замеры воздуха на расположенных рядом территориях. Там предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявили.

Установлено, что огонь разгорелся на утрамбованном слое отходов. Причина пожара пока неизвестна. Этим занимаются дознаватели.