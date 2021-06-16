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Общество16 июня 2021 11:38

Пожар на полигоне ТБО в Лубягино полностью потушили

Очагов горения и тления не зафиксировано
Маргарита Акагиева
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На полигоне больше не горит и не тлеет мусор. Фото: vk.com/kirovreg43

На полигоне больше не горит и не тлеет мусор. Фото: vk.com/kirovreg43

В Лубягино полностью потушили мусорный полигон. По состоянию на 15 июня ни горения отходов, ни тления не обнаружено. Об этом отчиталось областное правительство после осмотра площадки. На данный момент также завершили пересыпать северный склон полигона.

Напомним, пожар в Лубягино вспыхнул вечером 7 июня. Потушить очаги возгорания удалось только к утру 8 июня, а к 10 июня дым и запах с полигона накрыли Киров и близлежащие населенные пункты. С 8 по 15 июня мусор продолжал тлеть, очаги засыпали грунтом. Специалисты проводили замеры воздуха на расположенных рядом территориях. Там предельно допустимой концентрации загрязняющих веществ не выявили.

Установлено, что огонь разгорелся на утрамбованном слое отходов. Причина пожара пока неизвестна. Этим занимаются дознаватели.