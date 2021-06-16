Статистика по COVID-19 в Кировской области: в отделении реанимации 85 пациентов

За прошедшие сутки в Кировской области вновь выявили более 100 человек, заразившихся коронавирусом Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 16 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 278 человек.

На стационарном лечении находятся 2083 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 85 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 376.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2460 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2475 исследований на COVID-19.