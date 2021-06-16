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Здоровье16 июня 2021 10:54

Статистика по COVID-19 в Кировской области: в отделении реанимации 85 пациентов

К аппаратам ИВЛ подключены 9 человек
Алексей РомановАлексей Романов
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За прошедшие сутки в Кировской области вновь выявили более 100 человек, заразившихся коронавирусом

За прошедшие сутки в Кировской области вновь выявили более 100 человек, заразившихся коронавирусом

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 16 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 107 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 278 человек.

На стационарном лечении находятся 2083 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 85 пациентам, 9 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 376.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2460 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2475 исследований на COVID-19.