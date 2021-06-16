В Кирове продлили работу мобильных пунктов вакцинации

Работа мобильных пунктов поможет как можно скорее остановить пандемию в Кировской области Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кирове продолжат работу мобильные пункты вакцинации. Для удобства горожан поставить прививку можно не только в медицинских учреждениях, но и во многих общественных местах. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

Так, получить защиту от опасной инфекции можно:

- На парковке между железнодорожным вокзалом и ТЦ «Лето» с 10.00 до 18.00 до 18 июня включительно;

- На Театральной площади по будням с 9.00 до 17.00 до 25 июня;

- В парке имени Кирова ежедневно с 13.00 до 20.00 по 15 июля включительно.

Отметим, что по информации правительства Кировской области, регион обладает достаточным запасом вакцины от COVID-19. Массовая прививочная кампания поможет в короткие сроки сформировать коллективный иммунитет и избежать введения ограничительных мер.