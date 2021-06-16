Ирина Морозова держит на контроле расследование ситуации на сетях водоснабжения в Нововятске

Следователи выясняют, каким образом возбудитель инфекции попал в центральный водопровод. Фото: Татьяна ЧЕРНИКОВА

Депутат Законодательного Собрания Кировской области, главный врач Кировской городской больницы № 2 Ирина Морозова держит на контроле расследование ситуации, связанной с функционированием сетей водоснабжения в Нововятском районе города Кирова.

Депутат напомнила, что в мае 2021 года в городскую больницу №2 поступали обращения от жителей микрорайона ЛПК. Они сообщали о симптомах вирусной кишечной инфекции. Такие же сигналы поступали от пользователей социальных сетей.

Коллектив больницы оперативно реагировал на сообщения жителей и при обращении в медучреждение обеспечивал им необходимую помощь. Информация о заболеваемости находилась на контроле областного министерства здравоохранения. Кировская городская больница №2 ежедневно предоставляла ведомству отчеты по статистике заболевших.

Также Ирина Морозова направила запросы в полицию, в прокуратуру и в областной Роспотребнадзор, чтобы разобраться в ситуации. Впоследствии стало известно, что специалисты Роспотребнадзора обнаружили в водопроводной воде возбудитель норовирусной инфекции.

Кроме того, после обращения депутата ОЗС по факту массового инфекционного заболевания граждан возбудили уголовное дело по ч.1 ст. 236 УК РФ («Нарушение санитарно-эпидемиологических правил, повлекшее по неосторожности массовое заболевание или отравление людей либо создавшее угрозу наступления таких последствий»).

Сейчас ведется расследование, которое поможет установить, каким образом возбудитель инфекции попал в центральный водопровод.