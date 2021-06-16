Усиление ветра до 19 м/с: метеопредупреждение в Кировской области на 16 июня

Помимо сильного ветра, местами по области возможны ливни и грозы. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кировской области объявили очередное метеопредупреждение. Региональное ГУ МЧС сообщает об ухудшении погоды 16 июня.

По данным Кировского ЦГМС, днем местами по области ожидаются порывы ветра до 19 м/с, а также ливни и грозы. МЧС рассылает сообщения с предупреждением кировчанам.

Спасатели напоминают жителям региона правила поведения при сильном ветре и грозах:

- на улице - держитесь подальше от легких построек, линии электропередачи, деревьев, рек, промышленных объектов, не заходите в ветхие здания;

- дома - закройте окна и отойдите от них, отключите электроэнергию.

Кроме того, по информации ведомства, в период с 16 по 18 июня на территории нашей области также сохранится высокая, а местами даже чрезвычайная, пожароопасность. Причина - погодные условия.