В Кирове будут судить жителя, который регулярно избивал 9-летнего сына

Мальчик получал не только физические, но и психологические травмы Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На 54-летнего кировчанина завели уголовное дело за регулярное истязание своего 9-летнего сына. Мужчина может получить реальный тюремный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете

По версии сотрудников СК, на протяжении 2019-2020 годов подозреваемый систематически бил своего ребенка. В результате мальчик испытывал не только физическую боль, но и психологическое потрясение.

В настоящее время устанавливаются все возможные мотивы и причины преступления. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.