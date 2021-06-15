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Происшествия15 июня 2021 16:52

В Кирове будут судить жителя, который регулярно избивал 9-летнего сына

Мужчине грозит до трех лет лишения свободы
Алексей РомановАлексей Романов
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Мальчик получал не только физические, но и психологические травмы

Мальчик получал не только физические, но и психологические травмы

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

На 54-летнего кировчанина завели уголовное дело за регулярное истязание своего 9-летнего сына. Мужчина может получить реальный тюремный срок. Об этом сообщили в региональном следственном комитете

По версии сотрудников СК, на протяжении 2019-2020 годов подозреваемый систематически бил своего ребенка. В результате мальчик испытывал не только физическую боль, но и психологическое потрясение.

В настоящее время устанавливаются все возможные мотивы и причины преступления. Мужчине может грозить до трех лет лишения свободы. Расследование продолжается.