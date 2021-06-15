Метеопредупреждение в Кировской области: 15 июня в регионе ожидаются грозы и шквалистый ветер

Соблюдение простых правил поведения во время грозы поможет спасти человеческую жизнь и имущество. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Во вторник, 15 июня, на территории Кировской области возможны грозы и усиление ветра до 17-22 м/c. Непогода ожидается в некоторых районах региона в течение суток. Об этом сообщили в ГУ МЧС.

Спасатели напомнили кировчанам о правилах поведения в грозу. Если во время бури вы находитесь дома, нужно:

- Закрыть окна, двери, дымоходы и вентиляционные отверстия;

- Выключить телевизор и другие электробытовые приборы.

При этом не стоит подходить к электропроводке, стоять рядом с окнами и растапливать печь. Если же гроза застала вас в лесу, в поле, около открытой воды или автомобиле:

- Постарайтесь укрыться на низкорослом участке леса и не подходите к высоким деревьям;

- Выйдите из воды и отойдите подальше от берега;

- Не ложитесь на землю. В этом случае электрический ток может поразить все тело. Сядьте на корточки в ложбине или овраге, обхватив ноги руками;

- Не выходите из своего автомобиля. Закройте все окна машины и опустите антенну радиоприемника. Не следует дотрагиваться до ручек дверей и других металлических деталей.