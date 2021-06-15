Пытался скрыться вплавь: полиция задержала кировчанина, угрожавшего устроить теракт

Сейчас мужчина задержан, ведется расследование уголовных дел. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кировской области полиция поймала преступника, пытавшегося скрыться в реке от правоохранителей. Как рассказали в областном УМВД, мужчина позвонил по номеру 112 на днях около 22 часов и сообщил, что готовит теракт. Мол, у него огнестрельное оружие и гранаты, с которыми он посетит общественные места, и в результате пострадают люди.

Звонившего моментально пробили. Им оказался 43-летний житель одной из деревень района. Полиция нагрянула к нему домой практически тут же, но его там не оказалось. Дверь правоохранителям открыла жена, которая сообщила, что ее супруг пропал без вести.

Начались поиски, полицейские прочесывали близлежащую местность. Кто-то из них заметил крадущегося по лесу мужчину, и начался забег с препятствиями. Дорогу убегавшему преградила река, но страх перед людьми в форме был сильнее. Мужчина прыгнул в воду, попытался спастись вплавь, однако оказалось, что полицейские плавать умеют лучше. Посреди реки его и задержали.

В доме злоумышленника прошли обыски. Никаких следов оружия и в помине не нашли, зато отыскали целую плантацию конопли на приусадебном участке - больше 200 кустов. Экспертиза подтвердила, что растение наркосодержащее. В итоге на мужчину завели сразу два уголовных дела: за заведомо ложное сообщение о готовящемся теракте (до 8 лет лишения свободы) и незаконное выращивание «запрещенки» (до 10 лет тюрьмы). Ведется следствие.