За прошедшие выходные кировские полицейские задержали 62 нетрезвых водителя

За праздничные дни и выходные кировские «гаишники» остановили 42 бесправных водителя Фото: Артем КИЛЬКИН

За прошедшие выходные и пятницу, с 11 по 14 июня, сотрудники ДПС Кировской области задержали 62 нетрезвых водителя. Еще 42 человека сели за руль не имея водительских прав. Всего за это время пресекли 845 нарушений правил дорожного движения. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Отметим, что за вождение автомобилем в состоянии опьянения предусмотрено наказание в виде лишения прав сроком от 1,5 до 2 лет, а также штраф в 30 тысяч рублей. За повторное нарушение водителю грозит уже уголовная ответственность.

Сотрудники Госавтоинспекции просят граждан сообщать о нетрезвых водителях по телефонам: 8(8332) 588-888 или 02. Своевременно принятые меры помогут предотвратить ДТП и сохранить человеческие жизни.