В Кирове вспыхнул пожар в многоквартирном доме: есть пострадавшие

Пожар вспыхнул в квартире на втором этаже. Фото: vk.com/zlo43

В Кирове 15 июня произошел пожар в многоквартирном доме на улице Екатерины Кочкиной. В результате пострадал один человек. Первая информация об этом появилась в соцсетях.

По сообщению анонимного автора, выложившего пост в паблик «Злой Кировчанин», огонь вспыхнул в 07.45. И приложил фотографии, на которых видно, как пострадавшего, судя по всему, увозят сотрудники «скорой помощи». На окнах квартиры, где произошел пожар, стоят решетки. Горожане в обсуждении полагают, что именно это обстоятельство помешало хозяину помещения спастись.

Некоторые кировчане, назвавшиеся соседями погорельцев, оставили комментарии под постом, проясняющие ситуацию.

- Соседка сказала, квартиранты пельмени варили. Успели газ перекрыть, когда все загорелось, - написала одна из жительниц города.

- Человек с фотографии живой, по крайней мере был живой, когда увозили, - заявил молодой человек в комментариях. - На втором этаже живут квартиранты, похоже, напились, тот, что потрезвее - вытащил друга в отключке. Я живу в этом подъезде на 5 этаже. У них одна комната выгорела полностью - в остальных помещениях оплавлено все.

В результате происшествия пострадал один из жильцов. Фото: vk.com/zlo43

Ситуацию прокомментировали в областном ГУ МЧС.

- Мужчину с подозрением на отравление продуктами горения отправили в больницу. Пострадавший один. Эвакуировали 14 человек, в том числе трех детей. Для тушения возгорания привлекалось три пожарных расчета и автолестница, - сообщили «Комсомолке» в пресс-службе ведомства.