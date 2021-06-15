В Куменском районе по вине бесправного водителя «девятки» погиб человек

От полученных травм 55-летний пассажир «девятки» скончался в больнице. Фото: vk.com/gibdd43

В воскресенье, 13 июня, в Куменском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Авария случилась в 13 часов 35 минут на 7 км дороги Плотники - Богородское - Уни. Об этом сообщили в Госавтоинспекции.

По предварительным данным, 40-летняя женщина - водитель автомобиля ВАЗ - 2109 не справилась с управлением, съехала в кювет и перевернулась. В результате ДТП она и 60-летний мужчина получили травмы. Второй, 55-летний пассажир был госпитализирован. Позднее он скончался в больнице. Как выяснилось позднее, женщина не имела водительских прав.

За прошедшие пятницу и выходные дни на территории Кировской области произошло 12 ДТП, в которых один человек погиб и 15 получили травмы