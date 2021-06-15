Красавицу кировчане заметили в городском парке. Фото: Людмила Калинина

У уток в парке имени Кирова появился замечательный сосед. А именно - попугайчик корелла. Красавчика заметили прогуливающиеся по парку горожане и выложили видео в группу «Киров без цензуры».

- Кировская фауна настолько разнообразна, что рядом с прудом у диорамы появились попугаи, - пошутил анонимный автор поста.

В комментариях люди шутили про героя нашего детства, попугая Кешу, которому все-таки удалось вырваться на свободу, и восхищались его красотой. Сквозь шквал комментариев внезапно прорвался голос одной из кировчанок: «Это наша, она вылетела в окно!».

Девушка всерьез была намерена ловить пернатого любимца (точнее, любимицу) с сачком по городу, и просила содействия кировчан. На удивление, горожане откликнулись, сообщали, где его видели. В итоге двум неравнодушным молодым людям удалось поймать свободолюбивую птичку и передать ее хозяевам.

- Огромная благодарность ребятам, которые поймали нашу птичку! Наша Мирочка дома, - сообщила счастливая девушка.