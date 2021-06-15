В Кирове осудят главного инженера строительной компании, по чьей вине погибла женщина

Вскоре кировчанину придется предстать перед судом. Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кирове перед судом предстанет главный инженер одной из строительных компаний города, по чьей вине погибла женщина. Его обвиняют в нарушении правил безопасности при ведении работ, повлекшие смерть человека. Об этом рассказали в областном Следкоме.

Как выяснило следствие, с августа по ноябрь 2020 года компания проводила капремонт одного из домов по Октябрьскому проспекту, в том числе восстановление фасада. Главный инженер дал рабочим указание установить строительные леса и демонтировать для этого балкон одной из квартир. При этом он не проконтролировал наличие на нем решеток.

В результате в ночь с 3 на 4 ноября женщина, жившая в этой квартире, решила выйти на отсутствующий балкон. И сорвалась с высоты четвертого этажа, упав на конструкции строительных лесов. От полученных травм кировчанка, к сожалению, скончалась в больнице.

Инженера задержали. Свою вину он признал лишь частично. Сейчас расследование уголовного дела завершено, материалы отправлены в суд. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.