Статистика по COVID-19 в Кировской области: на стационарном лечении более двух тысяч человек

Каждый день в Кировской области выявляют более 100 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 15 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 109 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 48 человек.

На стационарном лечении находятся 2033 жителя области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 85 пациентам, 11 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 376.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2311 человек. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2531 исследование на COVID-19.