Погода в Кировской области с 15 по 18 июня: тепло и дождливо

Рабочая неделя будет дождливой, но теплой. Фото: Михаил ФРОЛОВ

Погода в Кировской области нынче нестабильна. «Комсомолка» подготовила традиционный прогноз на рабочую неделю с 15 по 18 июня при помощи сервиса rp5.ru.

Во вторник, 15 июня, кировчан ожидает слабый дождь - с утра и практически до вечера. Воздух прогреется до +26 градусов. Сильного ветра не обещается. Атмосферное давление - в норме.

В среду, 16 июня, станет еще теплее. Столбики термометров покажут днем отметку в +27 градусов. И опять-таки дождь - но уже чуть ли не до самой ночи. Атмосферное давление понизится до 739 мм ртутного столба. Опасайтесь ветра: порывы могут достигать 15 м/с.

В четверг, 17 июня, жара резко спадет. Максимальная температура воздуха днем +21 градус. Слабый дождь начнется ближе к полудню и продлится до самой ночи. Атмосферное давление придет в норму. Порывы ветра могут достигать 11 м/с.

В пятницу, 18 июня, наконец-то установится сухая погода. С утра кировчане погреются на солнышке, ближе к 15 часам его плотно закроют тучи. Воздух прогреется максимум до +20 градусов. Атмосферное давление пойдет на подъем - до 754 мм ртутного столба. Порывы ветра - до 10 м/с.