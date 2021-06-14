Коронавирус в Кировской области: число «тяжелых» пациентов и новых заболевших растет

Растет число пациентов в отделениях реанимации и на ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кировской области продолжается всплеск заболеваемости коронавирусом. По отчету регионального оперштаба, количество пациентов инфекционных стационаров растет. Помимо того, каждые сутки выявляется более ста новых заразившихся, и цифра продолжает увеличиваться.

Число кировчан, у которых болезнь протекает в тяжелой форме, к сожалению, также растет, как и количество пациентов в отделениях реанимации и на аппаратах ИВЛ. Нагрузка на «скорую помощь», соответственно, также становится все больше.

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в случае дальнейшего ухудшения эпидемиологической ситуации в Кировской области коронавирусные ограничения, снятые ранее, могут вновь вернуться. Среди них - запрет на работу предприятий и массовые мероприятия, а также введение режима самоизоляции. Областной Минздрав призывает жителей региона вакцинироваться от коронавируса для защиты от тяжелых форм заболевания.