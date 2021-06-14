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Общество14 июня 2021 13:54

В Лебяжском районе женщина, чья собака покусала ребенка, заплатила штраф

Но не за инцидент, а за то, что не сдала питомца в карантин
Маргарита Акагиева
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Собака женщины покусала чужого ребенка.

Собака женщины покусала чужого ребенка.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Кировской области жительница Лебяжского района заплатила штраф за свою собаку. Та покусала ребенка, но с деньгами женщина рассталась не поэтому. Подробности рассказали в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Инцидент произошел 12 апреля 2021 года. Как выяснилось, в течение 24 часов после случившегося хозяйка животного должна была доставить питомца в ближайшую ветклинику для осмотра и заключения на карантин на две недели. Это - необходимая мера для предотвращения распространения и ликвидации очагов бешенства, на случай, если собака больна. Женщина, однако, этого не сделала.

10 июля ее привлекли к административной ответственности. Но не за то, что ее собака напала на ребенка, а именно за нарушение ветеринарных правил. Жительница Лебяжского района заплатит за это 500 рублей.