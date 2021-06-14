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Происшествия14 июня 2021 12:45

В Кирово-Чепецке пассажир такси отказался платить и выбил ногой стекло машины

Дебошира задержали сотрудники Росгвардии
Маргарита Акагиева
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Мужчина так не хотел платить за проезд, что решил высадить лобовое стекло машины.

Мужчина так не хотел платить за проезд, что решил высадить лобовое стекло машины.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Кирово-Чепецке мужчина выбил ногой стекло в такси, потому что с него требовали оплату за проезд. Буяна пришлось успокаивать сотрудникам Росгвардии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Сигнал поступил на днях в девять утра: некий дебошир повредил чужой автомобиль во дворе одного из домов. Правоохранителям на это пожаловался чепецкий таксист. По его словам, он доставил пассажира до точки назначения, а тот отказался платить и выбил ногой лобовое стекло. На место отправили группу задержания, которых дожидались и дебошир, и водитель.

Буяном оказался 29-летний молодой человек. Дебошира передали прибывшим на место сотрудникам полиции. Скорее всего, теперь чепчанина ждет немаленький штраф.