Статистика по COVID-19 в Кировской области: количество заболевших начало расти

В тяжелом состоянии находятся 82 пациента, 12 из них - на ИВЛ. Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 14 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 117 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 114 человек.

На стационарном лечении находятся 1869 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 82 пациента, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 376.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2294 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2445 исследований на COVID-19.