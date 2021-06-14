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Здоровье14 июня 2021 11:31

Статистика по COVID-19 в Кировской области: количество заболевших начало расти

В инфекционных стационарах сейчас лечатся почти две тысячи пациентов
Ангелина Табрисова
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В тяжелом состоянии находятся 82 пациента, 12 из них - на ИВЛ.

В тяжелом состоянии находятся 82 пациента, 12 из них - на ИВЛ.

Фото: Иван МАКЕЕВ

Региональный оперштаб подготовил актуальные данные по COVID-19 на 14 июня.

За прошедшие сутки в Кировской области зарегистрировали 117 новых случаев заражения коронавирусом с симптомами заболевания. За это же время выписались с выздоровлением 114 человек.

На стационарном лечении находятся 1869 жителей области. В отделении реанимации и интенсивной терапии медики оказывают помощь 82 пациента, 12 из них подключены к аппаратам ИВЛ. По информации сайта стопкоронавирус.рф, общее число летальных случаев достигло 376.

В амбулаторных условиях проходят лечение 2294 человека. За прошедшие сутки в лабораториях региона выполнено 2445 исследований на COVID-19.