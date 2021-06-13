В Кирове мужчина разбился насмерть, выпав из окна многоэтажки

Мужчина выпал из окна многоэтажки на улице Заводской. Фото: google.ru/maps

В Кирове из окна многоэтажки выпал мужчина. К сожалению, он скончался. Информация об этом появилась в паблике «Киров без цензуры».

Известно, что трагедия произошла ночью 12 июня. Мужчина выпал из окна дома на улице Заводской. Тело погибшего нашел местный житель, который ранним утром пошел выгуливать собаку.

В комментариях кировчане гадают, было ли это несчастным случаем. Официальной информации о причинах произошедшего пока нет.

Напомним, что совсем недавно, в апреле, произошло два подобных случая. В начале апреля в микрорайоне Солнечный берег нашли тело девушки, выпавшей из окна. А в середине этого же месяца с балкона пятого этажа сорвался мужчина. К сожалению, оба случая закончились трагически.