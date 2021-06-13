Ливни и град: ГУ МЧС объявило метеопредупреждение в Кировской области

Такая погода, возможно, сохранится до конца суток. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Киров накрыла гроза. И, судя по всему, она может задержаться над нашим регионом надолго. Областное ГУ МЧС объявило метеопредупреждение на 13 июня.

По информации Кировского ЦГМС, местами по области ожидаются грозы и шквалистое усиление ветра порывами до 17-22 м/с. В отдельных районах возможны ливни и даже град. Ведомство уточняет, что такая погода может сохраниться до конца суток.

ГУ МЧС по Кировской области напоминает жителям региона правила поведения во время сильного ветра и гроз:

- на улице - держитесь подальше от легких построек, линии электропередачи, деревьев, рек, промышленных объектов. Не заходите в ветхие здания.

- дома - закройте окна и отойдите от них, отключите электроэнергию.