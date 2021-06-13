Кировчанам выдадут билеты в цирк в обмен на прививку от коронавируса

Для получения сертификата на бесплатное посещение цирка необходимо привиться в мобильном пункте парка имени Кирова. Фото: скрин с видео vk.com/kirovreg43

В Кирове проводят социальную акцию для увеличения темпов вакцинации от коронавируса: раздают билеты в цирк. Об этом рассказали в областном правительстве.

Условие одно: привиться в мобильном пункте в парке имени Кирова. Городской цирк выдаст сертификаты на бесплатное посещение вакцинировавшимся. Обменять их на билеты на представление можно будет только после второй дозы препарата. Подтверждением же будет прививочный сертификат, который можно получить на портале Госуслуг.

Отметим, что кировчане в соцсетях отреагировали на акцию по-разному:

- А те, кто привьется по месту жительства, недостойны пойти в цирк?

- Подождем, пока квартиры начнут давать.

- Бесплатная экскурсия в реанимацию ковидного госпиталя. Очереди на вакцинацию выстроятся сразу.

- Кругом и так бесплатный цирк.