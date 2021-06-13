В Кировской области скончался глава Свечинского муниципального округа Николай Бусыгин

Николай Дмитриевич скончался на 61 году жизни. Фото: vk.com/svechamunicipal

В Кировской области скончался глава Свечинского муниципального округа Николай Дмитриевич Бусыгин. О его смерти стало известно 12 июня. Об этом сообщает администрация муниципального округа.

Известно, что глава района ушел из жизни после тяжелой болезни. Николаю Бусыгину был 61 год. Имеет ведомственные награды Российского и областного потребительского общества, правительственные почетные грамоты и памятные знаки. Коллеги вспоминают его как открытого для общения с населением человека, трудолюбивого и доброжелательного.

Гражданская панихида состоится 14 июня 2021 года в 12.00 у здания администрации Свечинского муниципального округа.

Редакция «КП-Киров» выражает соболезнования родным и близким Николая Дмитриевича.

СПРАВКА «КП»

Николай Дмитриевич Бусыгин начал работу в Свечинском районе с 1983 года. В 1986 году - избран вторым секретарем Свечинского РК ВЛКСМ, после назначен на пост председателя Свечинского потребительского общества, на котором трудился в течение 20 лет. С 1997 по 2008 год - председатель Свечинской районной Думы. С 2008 по июнь 2020 - глава Свечинского района. С июня 2020 года - глава новообразованного Свечинского муниципального округа.